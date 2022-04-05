Военные РФ убили 165 украинских детей – Офис генпрокурора

Из-за действия оккупантов гибнут дети / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 5 апреля в результате войны России против Украины 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадавших в Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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4 апреля в результате обстрела оккупантами Николаева погиб ребенок. Также в Буче Киевской области в результате обстрелов погибли 6 человек, среди которых 1 ребенок.

Кроме того, стало известно, что во время оккупации пгт Ворзель Киевской области военные РФ бросили дымовую шашку в подвал дома, где были 14-летний ребенок и мать, после чего открыли огонь. Ребенок погиб на месте, а женщина – через два дня в том же подвале.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", – написали в Генпрокуратуре.

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Больше всего детей пострадало в таких областях:

Киевской – 77;

Донецкой – 78;

Харьковской – 61;

Черниговской – 49;

Николаевской – 35;

Луганской – 31.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

Оккупанты используют детей как живой щит

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Facebook, что зафиксированы случаи, когда российские оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники.

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По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков Черниговской области оккупанты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Как отмечается, цель их действий – страхование колонны военной техники на марше.