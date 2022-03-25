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Военные РФ убили более 1000 мирных украинцев – ООН

25 марта, 07:52
Оккупанты постоянно обстреливают жилые дома и невоенные объекты, в результате гибнут местные жители – в ООН подсчитали потери за месяц

За месяц войны погибли более тысячи украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны РФ против Украины (с 24 февраля по 24 марта) погибли 1035 мирных украинцев, еще 1650 получили ранения. Большинство убитых и пострадавших мужчины, однако пол многих невозможно установить.

Об этом сообщило Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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Кто стал жертвами войны:

  • 214 мужчин;
  • 160 женщин;
  • 14 девочек;
  • 28 мальчиков.

Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.

Кто пострадал:

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  • 181 мужчина;
  • 140 женщин;
  • 28 девочек;
  • 23 мальчика.

Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен. В ООН подчеркнули, что большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

Потери оккупантов

За месяц войны на территории Украины РФ потеряла 15 800 человек личного состава, а также 1597 бронированных машин оккупантов. Какие еще потери понесли оккупанты:

  • танки ‒ 530 ед.;
  • артиллерийские системы – 280 ед.;
  • РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолеты – 108 ед.;
  • вертолеты – 124 ед.;
  • автомобильная техника – 1033 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерны с ГСМ – 72.;
  • БПЛА – 50;
  • специальная техника – ​​16;