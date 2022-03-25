Военные РФ убили более 1000 мирных украинцев – ООН

За месяц войны погибли более тысячи украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны РФ против Украины (с 24 февраля по 24 марта) погибли 1035 мирных украинцев, еще 1650 получили ранения. Большинство убитых и пострадавших мужчины, однако пол многих невозможно установить.

Об этом сообщило Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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Кто стал жертвами войны:

214 мужчин;

160 женщин;

14 девочек;

28 мальчиков.

Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.

Кто пострадал:

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181 мужчина;

140 женщин;

28 девочек;

23 мальчика.

Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен. В ООН подчеркнули, что большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

Потери оккупантов

За месяц войны на территории Украины РФ потеряла 15 800 человек личного состава, а также 1597 бронированных машин оккупантов. Какие еще потери понесли оккупанты: