Воинский учет для женщин: в Раде сказали, кого он коснется

В Раде объяснили норму законодательства насчет воинского учета для женщин / Фото: Коллаж: Сегодня

За день до скандала, связанного с запретом выезда военнообязанных, появилась не менее резонансная информация. Как сообщили некоторые СМИ, женщины, имеющие смежные с воинскими профессии, якобы должны стать на учет до 1 октября.

Ситуацию корреспонденту "Сегодня" прояснил народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Реклама

"Взятие женщин на учет должно начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных сил, Нацгвардии либо других воинских формирований. Но это касается лишь женщин тех профессий, которые определены в приказе Минобороны от 11 января 2021 года №313 (в редакции приказа МО от 7.02. 2022 №35), при условии их пригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья, по возрасту и семейному положению. Конечный срок взятия на учет пока еще не определен", – сообщил Завитневич.

По его словам, важно не путать постановку на учет с мобилизацией:

"С 2014 года ни одна из женщин не была принудительно мобилизована. Сейчас женщины могут вступать в ряды ВСУ исключительно по согласию. Сейчас необходимости в мобилизации женщин нет".

К этому нардеп добавил, что информация о введении после 1 октября запрета на выезд не поставленных на учет женщин за границу не соответствует действительности.

"Подчеркиваю, что с 1 октября должен начаться процесс постановки на учет, никаких ограничений касательно пересечения границы нет и по состоянию на сегодня такие ограничения не планируются", – резюмировал Завитневич.

Мобилизация

Раньше мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 7481, которым предлагают не мобилизовать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне.

Реклама

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко недавно заявлял, что информация о мобилизации женщин в Украине – очередной российский фейк, который активно распространяют в соцсетях российские боты. Оккупанты пытаются как можно чаще вбрасывать разную провокационную информацию для распространения паники среди украинцев.

Кабинет министров Украины в мае внес изменения в постановление и расширил категории военнообязанных мужчин, которым можно выезжать за границу в условиях военного положения.