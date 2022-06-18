Восемь "прилетов" в Кременчуге и две крылатые ракеты над Одесской областью: главное об атаках РФ за ночь

Армия РФ продолжает обстрелы украинских населенных пунктов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в ночь на 18 июня и утром выпустили ракеты по Одесской и Полтавской областям, также обстреливали населенные пункты на Донбассе и в Запорожской области.

Сайт "Сегодня" собрал главное, что известно об атаках россиян.

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Полтавская область

Утром 18 июня враг выпустил от 6 до 8 ракет по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. а также по ТЭЦ.

"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях", – сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Донбасс

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об обстрелах населенных пунктов области.

"Они повторно, еще раз и еще раз, обстреливают территорию у всех мостов, которые и так уже непригодны для передвижения. Открыли огонь по Синецкому и Павлограду вблизи Северодонецка. Очередные разрушения на "Азоте" – теперь на территории транспортного цеха. Дважды массированно обстреляны жилые кварталы вблизи бывшего завода "Донсода" в Лисичанске. 13 домов разрушены в Горном, еще 14 – во Врубовке", – отметил глава Луганщины.

Также противник обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое.

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Нанесены авиаудары в районах Сиротиного и Боровского.

Одесская область

Ночью враг атаковал Одесскую область крылатыми ракетами.

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2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма, были точно уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны.

Запорожская область

Российские террористические войска, продолжая цинично нарушать нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны, постоянно наносят удар по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам, сообщает Запорожская облгосадминистрация.

За минувшие сутки на территории Запорожской области подвергались обстрелам: пгт Железнодорожное, окрестности г. Орехов, г. Гуляйполе Пологовского района.

Поступило 25 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 июня: враг нанес массированный ракетный удар по Кременчугу, а также продолжает обстреливать гражданских по всем направлениям фронта. Кроме этого, россия обустраивает дополнительные пути вблизи границы для большей поставки военной техники.