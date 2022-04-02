Война, день 38-й. Оккупантов прогнали из Киевской области, они заблокировали город Бурынь

Украинские военные продолжают гнать оккупантов домой / Коллаж "Сегодня"

Украина прожила 38 день героического противостояния с преступной армией Российской Федерации. Сайт "Сегодня" собрал самые важные события из сводок за эти сутки Генштаба ВСУ.

Киевская область

2 апреля главным направлением ведения военных действий оставалась Киевская область, где с северо-запада и северо-востока наши войска выбивали противника в сторону государственной границы.

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Заместитель Министра обороны Украины Анны Маляр сообщила, что наши военнослужащиеся окончательно освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских оккупантов.

Здесь продолжается так называемая "эвакуация" гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Выяснилось, что мародеры российских оккупационных войск перед переброской на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс доставки СДЭК.

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Главное управление разведки МО Украины сообщило, что оккупанты начали распродавать вывезенное награбленное в Украине на рынках Беларуси.

Беларусь

Среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, которые простояли месяц в Чернобыльской зоне. Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами.

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Слобожанщина

На Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

Донбасс

На Донецком направлении продолжаются попытки противника захватить Мариуполь, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Оккупанты не добиваются успеха и несут потери.

Защитники Мариуполя сообщили, что сегодня смогли уничтожить два танка, два БМП и пехоту врага, а также обратились ко всем украинцам с просьбой продолжать борьбу ради наших детей.

Из-за непрекращающихся обстрелов практически все жители Луганской области осталась без газа и частично – без воды.

Южное направление

На Приморском направлении оккупационными войсками продолжаются фильтрационные меры в тех населенных пунктах, которые они пока удерживают. Силы обороны Украины продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории.

Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач. По данным бывшего министра МВД Арсена Авакова, безвозвратные военно-оперативные потери России в живой силы личного состава составляют ВС РФ – 17 549 человек и частная военная компания – 5 366 человек.