Война, день 39-й. Россия продолжает отводить войска и вывозить в Беларусь награбленное имущество

Оккупанты перегруппировываются и усиливают войска. / Фото: Коллаж: Сегодня

Заканчиваются 39-е сутки войны Российской Федерации против Украины. Противник продолжает отвод своих войск на отдельных направлениях, а его морально-психологическое состояние остается на крайне низком уровне. "Сегодня" выбрал самое важное из отчетов Генштаба ВСУ по ситуации по всем направлениям за этот день.

Сумы

Российские оккупанты начали отводить свои подразделения из района города Сумы. В Генштабе сообщили, что, вероятно, противник, не достигнув цели операции на отдельных направлениях, решил отказаться от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях.

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Оккупанты несут потери. Фото – Генштаб ВСУ.

Мариуполь

Враг обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь. 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению.

По словам руководителя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, из Мариуполя по меньшей мере 30 тысяч человек вывезены насильно на неподконтрольную территорию и на территорию РФ:

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"Это очень большая цифра для нас, но очень низкая для них. Потому что у них есть возможности вывозить вообще без проблем. Но они столкнулись с тем, чего не ожидали: люди не хотят ехать. Люди задают прямые вопросы."Вы 8 лет обстреливали Донецк, Макеевку, все большие города" (говорят людям. – Ред.). А люди им: "Кто обстреливал? Мы знаем и понимаем, что происходит там, у нас родственники там, этого не было. Мы жили в цветущем городе, он развивался, а сейчас вы его разбили и зачем вы нас туда вывозите? Дайте нам возможность выйти на подконтрольную украинским властям территорию".

Северское направление

Противник завершает вывод подразделений на территорию Беларуси. Как отмечается, какой-либо контроль, в том числе и радиационный, пограничниками Беларуси не осуществляется.

Кроме этого, оккупанты продолжают вывозить из Украины в Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество.

Слобожанское направление

В течение дня существенных изменений в обстановке не было.

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Донецкое направление

Оккупанты перегруппировываются и усиливают имеющиеся войска. В частности, подтверждены переброски отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.

Харьков

Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. В районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений ВСУ, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка. Установлено, что потери подразделения составили около 80% личного состава.

Фото сбитого российского самолета в Харьковской области. Фото – Генштаб ВСУ.

Потери оккупантов

Как сообщил Генштаб, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18 000;

танков – 644;

боевых бронированных машин – 1830;

артиллерийских систем – 325;

РСЗО – 105;

средств ПВО – 54;

самолетов – 143;

вертолетов – 134;

автомобильной техники – 1249;

кораблей/катеров – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;

специальной техники – 24;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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