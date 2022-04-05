Война, день 41-й. ВСУ сбили "Аллигатора" и три крылатые ракеты, а оккупанты готовят провокацию в Мариуполе

Российские танки "хозяйничают" в Мариуполе, готовится провокация / Коллаж "Сегодня"

На 41-й день обороны Украины появились новые доказательства того, что армия России продолжает перегруппировку с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Сайт "Сегодня" выбрал самые важные события из сводок за эти сутки Генштаба ВСУ.

Восточное направление

По данным Генштаба, враг пытается улучшить положение своих подразделений на Донецком направлении, а также в Таврийском и Южнобужском оперативных округах.

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Игнорируя нормы международного гуманитарного права, войска международного преступника Владимира Путина продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и промышленности авиации. В результате обстрела города Рубежное Луганской области была повреждена цистерна с азотной кислотой.

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурмовать город Мариуполь. Защитники города-героя предупредили, что Кремль готовит в Мариуполе провокацию против ВСУ, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от бучанской резни.

На временно оккупированной территории Запорожской области в Бердянске продолжается задержание местные жителей.

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"Небратская" Беларусь

В Сиверском направлении продолжается вывоз военной техники ВС РФ с территории Республики Беларусь железнодорожными и военно-транспортными самолетами. При этом было обнаружено движение некоторых подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь в направлении государственной границы Украины. Не исключена ротация подразделений, занимающихся усилением охраны госграницы Беларуси.

Ночью на 5 апреля два Су-35 оккупантов с территории республики Беларусь нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины. В Генштабе считают, что целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях. Наш ПВО уничтожили три крылатые ракеты. Четвертая получила повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель.

Слобожанщина

Здесь продолжается блокада оккупантами отдельного района Харьковской области. В поселениях Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка россияне проводят карательные мероприятия. Они ищут проукраинских жителей, задерживают их и дальнейшая судьба наших граждан пока неизвестна.

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В остающемся под оккупацией городе Изюме российские солдаты занимаются фальсификацией предполагаемых "доказательств" преступлений ВСУ. Для этого обстреливают населенный пункт и создают своего рода "документацию".

Есть и успехи. В Харьковской области украинские десантники 95 ОДШБр ДШВ ВС Украины из протитанкового ракетного комплекса "Стугна-П" сбили новейший российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор".

Тайная мобилизация

В Западном военном округе РФ выявлены факты проведения тайных мероприятий с целью пополнить подразделения ВС России, которые понесли потери в Украине. Кроме того, командование Вооруженных Сил РФ пытается компенсировать утрату личного состава, привлекая представителей военных училищ.

В Читинском Суворовском военном училище МВД России был проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности к участию в "спецоперации" за пределами РФ. Многие учителя отказались от возможного участия в "выполнении заданий" и готовы к увольнению с военной службы.

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