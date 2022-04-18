Война идет "по плану": у Путина сделали заявление об Украине

Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент России Владимир Путин считает, что война в Украине "идет по плану".
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
"Специальная военная операция продолжается, президент совсем недавно, будучи на космодроме Восточный, сказал, что она идет по плану", – отметил Песков.
Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся к наступательной операции на востоке уже в ближайшее время.
"Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то принесло славу этому промышленному региону. Так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли другие города и другие общины Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул президент.
По его словам, оккупанты также пытаются оторвать от Украины Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР" – переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют РФ.