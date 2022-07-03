На восстановление Украины нужны миллиарды: главные заявления властей за 3 июля

Владимир Зеленский (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 130-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают нести значительные потери, ВСУ ведут успешное контрнаступление в Херсонской области, а президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ждать Украине от встречи в Лугано по восстановлению страны.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 3 июля.

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Арестович подвел итоги тяжелых боев за Лисичанск

Российские оккупанты распространяют фейки о "взятии" под контроль центра Лисичанска. Украинская сторона опровергает это. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Российская сторона в лице известного тик-токера утверждала, что они взяли Северодонецк суток где-то 45 назад. На это понадобилось полтора месяца… Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль. Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два", – заявил он.

Фейки о "захвате" центра Лисичанска начали распространять пропагандистские российские СМИ, в частности "РИА Новости". Пропагандисты показали серию видео якобы из Лисичанска.

Кроме того, оккупанты заявили, что украинская армия якобы отступила, взорвав административные здания, в частности мэрию города. Боевики добавили, что "до конца дня намерены освободить Белогоровку", расположенную вблизи Лисичанска.

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Зеленский рассказал, чего ждать Украине от встречи в Лугано

Война с Россией еще не закончилась. Поэтому рано расслабляться. Стране и армии необходима помощь. Работать над общей победой будет и международное сообщество в Лугано (Швейцария), где 4-5 июля будут обсуждать проект восстановления Украины после войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к нации.

"Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии. Первый ее день – в понедельник. Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Восстановление в широком смысле слова. Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы. Уже в понедельник Украина представит в Лугано национальный взгляд, как это все реализовать. На самом деле это наибольший экономический проект в Европе современности и чрезвычайные возможности показать себя для каждой страны, для каждой компании, которых мы пригласим работать в Украину", – сказал Зеленский.

В Нацгвардии рассказали, где ВСУ ведут успешное контрнаступление

Национальная гвардия Украины заявила об успехах наших защитников по отражению оккупационных войск РФ под Херсоном. Детали обещают обнародовать позже. Об этом сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Харитин Старский.

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"Что касается Херсонского направления, то там идет наша успешная контрнаступательная операция", – коротко сказал он.

Старский подчеркнул, что подробнее об успехах украинских воинов относительно освобождения от врага временно оккупированных территорий Херсонской области расскажут "несколько позже".

Оккупанты закрепляются в районе Лисичанска, город в огне – Гайдай

Российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска и весь город в огне. Сейчас захватчики бросили туда все силы. К сожалению, есть раненые. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены полностью.

Гайдай заявил, что оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также во Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты.

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных домов, магазина, а также еще одного торгового центра.

Братчук рассказал, что ВСУ устроили оккупантам в Чернобаевке

Украинские воины уже в 23-й раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке. Об этом рассказал спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

"Кстати говоря. Снова Чернобаевка. Какой уж там счет? Спасибо ВСУ за очередной уничтоженный вражеский склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что перед наступлением на Славянск РФ атакует еще один город.

Также напомним, как Байден и Северодонецк вернули лидеру оккупантов уверенность.