Война ослабила Россию, весь мир увидит это 9 мая: главные заявления властей за сутки

Зеленский заявил, что 9 мая весь мир увидит, как война ослабила Россию. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 67-й день полномасштабной войны с Россией. Пока Киев получает поддержку от зарубежных партнеров, в том числе от США, в Москве ищут пути обойти западные санкции. Кроме того, РФ несет значительные потери в Украине и война заметно ослабила армию оккупантов.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 1 мая.

Реклама

Зеленский: Война с Украиной ослабила Россию

В ночь на 1 мая президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о том, как Россия врет своим солдатам, чтобы пополнить потери военных в подразделения, которые были почти полностью уничтожены или существенно ослаблены в марте и апреле в Украине.

"Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые "плановые" потери ожидаются генералами. Каждый российский солдат еще может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", – говорит президент страны.

Война с Украиной ослабила Россию так, что страна-агрессор продемонстрирует меньшее количество военной техники на параде к 9 Мая в Москве.

"Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории. Но война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве", – говорит Владимир Зеленский.

Реклама

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Мощная поддержка США и ленд-лиз для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Зеленский назвал этот визит "сигналом мощной поддержки со стороны США".

"Этот сигнал высоко ценю я как президент, наша команда и народ Украины. Это свидетельствует о том, что США сегодня являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии Российской Федерации", – сказал он.

Президент выразил благодарность США и лично Нэнси Пелоси за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Реклама

"Очень важны сигналы, которые сегодня дают США и президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решения по ленд-лизу – мы благодарны за это", – сказал Зеленский.

Он также отметил важность обращения президента США Джо Байдена в Конгресс о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 33 млрд долларов.

Владимир Зеленский и Нэнси Пелоси. Фото: Офис президента

Подоляк: на переговорах не обсуждается вопрос санкций

Советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в ходе переговоров стороны обсуждают санкции против России.

"Российский министр Лавров имеет странную привычку комментировать то, в чем не участвует лично. Так вот, на переговорах не оговариваются санкции. Потому что мир вводил их за оккупацию и нарушение территориальной сохранности Украины. Причины не устранены. Следовательно, санкции будут только нарастать", – отметил Подоляк в Twitter.

Он также добавил, что "денацификацию и русский язык" россияне навсегда вписали в мировую историю кровью мирных украинцев из Бучи, Гостомеля, Харькова, Мариуполя и других городов.

"Теперь это синонимы российских военных преступлений. Пора им посмотреть правде в глаза", – написал Подоляк.

Россия пытается обойти западные санкции

По данным военной разведки Украины, Москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего той, которая требует использования иностранных комплектующих. Кроме того, это усугубит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от РФ, что также отвечает интересам Кремля.

Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний.

Ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО "Ульяновский механический завод" привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства (до вторжения Россия закупала немецкую продукцию, которая необходима для производства/модернизации ЗРК типа Бук и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа Тунгуска, а поставки этой продукции в условиях усиления санкций стало невозможным).

Путин ищет поддержку, чтобы обойти санкции. Коллаж: Сегодня

Верещук о новом условии Украины для обмена пленными

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина отказывается проводить обмен пленными с Россией, если в списке нет женщин. Оккупанты захватили в плен почти 500 украинок.

"Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова", – заявила Верещук.

Кроме того, Россия тянет с освобождением пленных мирных украинок. Верещук пожаловалась, что женщин приходится доставать чуть ли не плоскогубцами.

Ирина Верещук. Фото: Офис президента

Генштаб о ситуации на фронте

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается проводить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское — Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.

На Южнобугском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Потери РФ превысили 23,5 тыс. солдат

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины – с 24 февраля по 1 мая. Ориентировочно они составили:

личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1026 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,

артиллерийских систем – 451 (+15) ед,

РСЗО – 151 (+0) ед,

средств ПВО – 80 (+3) ед,

самолетов – 192 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед,

корабли/катера – 8 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),

специальной техники – ​​32 (+0),

крылатых ракет – 84.

Ранее мы писали: