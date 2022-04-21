Война с Россией. Арестович озвучил два возможных сценария на ближайшие месяцы

Арестович рассказал, что нужно для победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине для победы над Россией нужно тяжелое вооружение от Запада, это залог успеха. Об этом рассказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович на YouTube – канале.

"До 9 мая они сдохнут, не смогут активно наступать, а может, еще и раньше, а дальше оппозиционная война, до июля мы будем их понемногу уничтожать на нашей земле, после чего они станут шелковыми, и уберутся, как минимум как по состоянию на 23 февраля. Но для этого только нужно одно условие – если будет достаточно оружия от Запада, и прежде всего дальнобойной артиллерии. Если этого не будет – это будет очень долго, и будет очень сложно для двух сторон", – рассказал Арестович.

США пообещали помощь, но в Украину не поедут

В ближайшее время США объявят о новом этапе помощи для Украины в области безопасности.

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Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не приедет в Украину. По ее словам, сейчас рассматривается возможность посещения Киева высокопоставленным представителем администрации США.

США не собираются давать военный ответ России в связи с зверствами в Буче, которые устроили российские оккупанты.

Корреспондент CBS и президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Стивен Портной поинтересовался у Псаки, почему США и партнеры никак не отреагировали на убийства мирных жителей в Киевской области.

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Кто помогает Украине в войне с РФ