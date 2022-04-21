Война с Россией. Арестович озвучил два возможных сценария на ближайшие месяцы

Арестович рассказал, что нужно для победы / Фото: Коллаж: Сегодня
Украине для победы над Россией нужно тяжелое вооружение от Запада, это залог успеха. Об этом рассказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович на YouTube – канале.
"До 9 мая они сдохнут, не смогут активно наступать, а может, еще и раньше, а дальше оппозиционная война, до июля мы будем их понемногу уничтожать на нашей земле, после чего они станут шелковыми, и уберутся, как минимум как по состоянию на 23 февраля. Но для этого только нужно одно условие – если будет достаточно оружия от Запада, и прежде всего дальнобойной артиллерии. Если этого не будет – это будет очень долго, и будет очень сложно для двух сторон", – рассказал Арестович.
США пообещали помощь, но в Украину не поедут
В ближайшее время США объявят о новом этапе помощи для Украины в области безопасности.
Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не приедет в Украину. По ее словам, сейчас рассматривается возможность посещения Киева высокопоставленным представителем администрации США.
США не собираются давать военный ответ России в связи с зверствами в Буче, которые устроили российские оккупанты.
Корреспондент CBS и президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Стивен Портной поинтересовался у Псаки, почему США и партнеры никак не отреагировали на убийства мирных жителей в Киевской области.
Кто помогает Украине в войне с РФ
- 10 апреля советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.
- Кроме того, Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует кампанию по дезинформации мировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
- Союзники по НАТО заявляли, что будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо.
- В то же время правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.
- Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.