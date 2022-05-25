Война в цитатах Гордона: Что Путин прошептал умершему Жириновскому? "Скоро буду"

На фоне выступления Путина утром 24 февраля Гордон, словно Левитан, объявил о начале войны. / Фото: Коллаж: Сегодня
Как и многие украинцы, Гордон узнал о войне под утро 24 февраля, увидев Путина в телевизоре и услышав взрывы за стенами своего дома. Он был в родном Киеве и сразу записал видео-обращение в своем инстаграме. Подписчики горько пошутили: "Гордон – как Левитан в 1941-м – объявил о начале войны".
Предлагаем посмотреть на три месяца войны под необычным углом – через хронологию эмоций и слов одного человека, Дмитрия Гордона.
24 февраля. "Сохраняйте спокойствие, доставайте оружие"
С этими словами ранним утром первого дня войны Гордон обратился к украинцам, записав видео в Инстаграм:
А днем сделал видеообращение к матерям России из центра Киева со словами: "Ваши дети едут сюда умирать".
26 февраля. "Они надеялись взять Украину за 1-4 дня"
Цитата из видеообращения, в котором Гордон успокаивал народ, ссылаясь на данные украинской разведки.
3 марта. Озвучил студенческую кличку Путина
В Краснознаменном институте (сегодня — Академия внешней разведки. — Ред.) у Путина была кличка – "окурок". Потом — "бледная моль". Вот так к нему относились, – рассказал в интервью Гордону сокурсник Путина Юрий Швец.
6 марта. "Скажите Путину – пошел вон, старый ублюдок"
Сделал обращение к российскому народу, призвав людей протестовать:
Если вы не будете выходить на улицы своих городов, если не будете протестовать против Путина, который обрек вас на моральные и физические муки, вы умрете рабами...
12 марта. "Были без еды, воды и связи... Их спас настоящий герой"
Сообщил о спасении народного артиста Украины композитора Игоря Поклада и его жены из подвала дома в Ворзеле.
27 марта. "Талибан имеет свои планы на Россию"
В интервью Украине 24 сообщил, что на контролируемые Российской Федерацией территории начали претендовать страны, чьей частью были эти территории.
4 апреля. "Тут детей насилуют, а ты о концертах пишешь. Просто у*бище"
Начал активно троллить российских артистов с украинскими корнями по поводу их безмолвия. Особенно досталось киевлянке Наташе Королевой.
6 апреля. "Путин любит красивую жизнь, поэтому не будет нажимать на ядерную кнопку"
В интервью издателю Ekspress Meedia (Эстония) Хансу Луйку:
То, что Путин сидит за столом на расстоянии восьми метров не только от Макрона, но и от Шойгу с Герасимовым и от Лаврова, говорит только об одном: он боится заразиться, он боится заболеть, боится умереть. Не будет он отдавать приказ использовать ядерное оружие. Иначе в ответ ему такое прилетит…
7 апреля. "Мариуполя больше нет. Это Сталинград"
Туда пришел Путин бороться с нацистами и бандеровцами… и разрушил русскоязычный город Мариуполь...
9 апреля. Ответил, чем закончится война
Буду краток: Крым – наш, Донбасс – наш, России – п*здец...
10 апреля. "Это не говорящие головы, это говорящие жопы"
Так Гордон прокомментировал работу российских пропагандистов, которые по его мнению подготовили войну в Украине и являются ее организаторами.
11 апреля. О "тупорылых свиньях" и геноциде украинцев
Те, кто верили Геббельсу в Германии, – являлись тупорылыми свиньями и соучастниками преступлений, в том числе геноцида евреев. Сегодня Россия осуществляет геноцид украинцев…
12 апреля. Что Путин прошептал умершему Жириновскому?
"Скоро буду" – версия Гордона.
14 апреля. О битве за Донбасс
Ни для кого не секрет, что исход войны между Россией и Украиной будет предопределен в грандиозной битве на Донбассе, на подступах к Харькову, которая произойдет в ближайшее время...
16 апреля. О фильтрационных лагерях для украинцев в РФ
В такого рода лагерях содержатся не только украинцы, но и российские военнослужащие. Они тоже проходят фильтрацию, когда возвращаются из Украины...
26 апреля. О Максиме Галкине и его "запоздавшей" позиции
В России за правду наказывают, а людям, не поддерживающим режим Путина, есть что терять. В раз все разрушить не у всех хватает сил. Нужно время, чтобы какую-то базу себе подготовить…
28 апреля. "Путину конец, развязку увидим в ближайшие 2-3 недели"
Вопрос сегодня стоит так: или путинская Россия, отсталая страна без технологий, или цивилизованный мир, который понимает, если сегодня мы уступим, то завтра не будет нас. Уступать никто не будет. Рубикон пройден, Путину конец…
2 мая. Три условия победы над Россией
В интервью Василию Голованову в эфире YouTube-канала Україна 24:
Первое – возврат всех территорий... Второе – репарации… Третье – это покаяние фашистского недогосударства Россия перед украинцами...
10 мая. О об окончании войны
Западное оружие уже есть в войсках, и его нужно опробовать и пристрелять. Исходя из того, что мне известно, именно следующая неделя должна стать решающей…
12 мая. О Медведчуке
Он для Путина – отработанный материал, и больше не интересен. Медведчук, если бы вел себя героически, как украинская армия, был бы интересен Путину...
Сейчас Медведчук дает показания. Фото: стоп-кадр видео СБУ.
17 мая. О разговоре министров обороны РФ и США
Я думаю, что разговор Остина состоял из двух слов. "Вам пиз*ец", – сказал он Сергею Шойгу…
19 мая. О Ларисе Долиной на Донбассе
Одесситка Лариса Долина упала в грязь, обмазалась ею с головы до ног и поела г*вна…
25 мая. О будущем России и краденых земель
Приднестровье – это Молдова, Абхазия и Южная Осетия – это Грузия. Вот как только этого подонка (Путина – ред.) не станет в Кремле по разным причинам – они могут быть разными, – то все вернется на круги свои и России настанет конец как государству. Я в этом уверен абсолютно...
Продолжение следует...