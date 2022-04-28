Война в Украине может длиться годами – Столтенберг

Война в стране может продлится не один год / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время выступления в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно поддержки Украины. Он считает, что война может продолжаться в течение месяцев или даже и лет.

Об этом пишет Sky News.

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По словам Столтенберга, помощь НАТО Украине будет включать перевооружение со старого советского оружия на современное западное военное оборудование.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе... Существует абсолютная вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", – заявил генеральный секретарь Альянса.

Санкции против РФ

За вторжение в Украину западное сообщество ввело против России ряд ограничений, которые влияют не только на экономику РФ и компании, работающие внутри страны, но и на их дочерние предприятия.

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В то же время Евросоюз в ближайшее время планирует отказаться от энергоресурсов из РФ.

Мы уже рассказывали, что Польша ввела санкции против компаний и физических лиц из РВ и Беларуси, и писали, когда на России может случиться дефолт.