Подоляк поделился позитивом после переговоров в Стамбуле

Подоляк рассказал о том, как можно завершить войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина получит огромную поддержку и защиту в лице международных партнеров, подписав договор о гарантиях и безопасности. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга.

"Если мы подпишем международный договор о гарантиях и безопасности, Украина наконец будет иметь не только свою армию, которая очень сильно сейчас воюет, а еще поддержку в лице стран, которые имеют сильнейшие армии, в том числе с ядерным компонентом. После этого никто уже в будущем не будет считать, что за 3-5 дней он пройдет всю Украину. Правда этого и сегодня не состоялось, мы видим, что Российская Федерация не такая уж и сильная, как оказалось, она умеет воевать только с мирными жителями", – сказал Подоляк.

Также он отметил, что у него есть оптимистической прогноз касательно "стамбульских переговоров", и что ситуация с войной в Украине может на них решиться в нашу пользу.

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Переговоры Украины с РФ в Стамбуле

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования к РФ на переговорах в Турции:

Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.

Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.

Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что Украина будет настаивать на международных гарантиях безопасности.