Войска РФ наносят авиаудары по "Азовстали", но несут огромные потери – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 24 апреля российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова, производят огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Также враги штурмуют "Азовсталь" в Мариуполе. При этом захватчики несут огромные потери.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районах населенных пунктов Грабовка, Глубокское и Калинино Гомельской области проводилось инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет опрокидывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.

Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг провел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

На Мариупольском направлении противник продолжал огневое влияние и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали" города Мариуполь. Наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник делает попытки наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобузском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры украинских населенных пунктов.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с другими зенитными подразделениями Сил обороны за предыдущие сутки уничтожены 17 воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и пять крылатых ракет.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, 15 единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Реклама

ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: Генштаб

ВСУ ликвидировали 21600 оккупантов и уничтожили более 800 танков

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 21 600 человек личного состава, а также украинские военные уничтожили более 2 тысяч бронированных машин и 177 самолетов российской армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Боевые потери противника с 24.02:

Реклама

личный состав – около 21 600 человек,

танки ‒ 854 единиц,

боевые бронированные машины ‒ 2 205 единиц,

артиллерийские системы – 403 единицы,

РСЗО – 143 единицы,

средства ПВО – 69 единиц,

самолеты – 177 единиц,

вертолеты – 154 единицы,

автомобильная техника – 1 543 единицы,

корабли / катера – 8 единиц,

цистерны с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 182,

Специальная техника – 27,

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Ранее мы писали: