Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов

Враг несет потери/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение 5 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили восемь крылатых ракет российских оккупантов.

Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

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Какая ситуация

Как отмечается, оккупанты изменили тактику ведения боевых действий в воздухе – пытаются не входить в зону поражения ПВО Украины и не идти на прямой контакт с истребителями.

"Вместо этого наносят ракетные удары с воздуха, в том числе из воздушного пространства Беларуси. В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбиты восемь крылатых ракет. Авиация Воздушных сил продолжает поддерживать действия наземных войск сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам", – сообщили в командовании.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских оккупантов, совершивших военные преступления против украинцев в Киевской области.

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