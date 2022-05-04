Возобновление работы посольства Швеции, эвакуация из Мариуполя и другие важные события 4 мая

Важные события 4 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 4 апреля, в Украине снова заработает посольство Швеции. Его открытие анонсировала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Кроме того, в среду состоится эвакуация людей из Мариуполя.

В Украине возобновит работу посольство Швеции

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что посольство ее страны откроется в Киеве 4 мая.

Реклама

"В среду посольство Швеции снова откроется в Киеве. Швеция продолжает оставаться с Украиной и радуется, что дипломатическое присутствие страны восстановится там, где ей принадлежит", – написала Линде в Twitter.

На 4 мая согласовали эвакуационные маршруты из Мариуполя

В среду, 4 мая, из Мариуполя состоится эвакуация в Запорожье. Она будет проходить при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье:

Мариуполь "Порт-Сити" — 8:00;

Луначарское кольцо — 10:00;

Токмак — 15:00;

Васильевка — 16:00.

В Украину прибудет делегация политиков Молдовы

В среду, 4 мая, в Украину с визитом прибудет делегация политиков Молдовы.

Реклама

"Завтра (4 мая – ред.), насколько я понимаю, у нас делегация Молдовы будет в гостях. Я пока не знаю деталей, но такая информация есть. Будут еще парламентарии. Кажется, на этой неделе у нас несколько делегаций еще планировалось. Есть такой нюанс, что некоторые делегации по соображениям безопасности не открывают информацию о своих визитах", — сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Он также отметил, что несколько групп украинских политиков отправляются с визитами в разные страны. По его словам, целью этих поездок является работа по временно перемещенным украинцам, а также сотрудничество с правительствами, парламентами.

В Черниговской области снова запретят продажу алкоголя

На территории Черниговской области с 4 мая запрещена реализация алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе. Соответствующее распоряжение № 160 издал 3 мая начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Территориальные громады должны привести свои решения относительно торговли алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, в соответствие с этим распоряжением.

Реклама

Смягчения ограничений, введенных распоряжением от 16 апреля текущего года № 140, отменяются. Контролировать ситуацию будут полицейские области.

В Ужгороде и Мукачево пройдет благотворительный киномарафон в поддержку военных

В Ужгороде и Мукачево пройдет благотворительный киномарафон "КІНОтолока" в поддержку военных и работников кинопроизводства.

На марафоне можно будет не только посмотреть фильмы вместе с их создателями, но и после с ними пообщаться.

Во Дворце культуры и искусств в Мукачево 4 мая в 17:00 будут демонстрировать фильм режиссера Михаила Ильенко "Тот, кто прошел сквозь огонь". В Ужгороде в театре кукол "Бавка" 5 мая в 17:00 будет показан фильм режиссера Алексея Шапарева "Круты 1918". 6 мая в 17:00 во Дворце культуры и искусств в Мукачево представят фильм режиссера Константина Коновалова "Фортеця Хаджибей". 7 мая в 15:00 в Ужгороде в театре кукол "Балка" покажут фильм режиссера Михаила Ильенко "Толока".