Враг форсировал реку Северский Донец и закрепляется в Лисичанске – Генштаб ВСУ

Военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты форсировали реку Северский Донец и закрепляются в Лисичанске.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем с территории Курской области агрессор применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка украинские воины решительно подавили враждебную попытку штурмовых действий.

В целях нарушения системы управления и связи Сил обороны противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

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На Славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на границу Северск – Федоровка – Бахмут.

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На Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спирное и в районе Углегорской ТЭС.

При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спирно, Клиново и Майорск, успеха не имеет.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка. Штурмовая авиация врага нанесла ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения небезуспешно продолжают огневое поражение складов боеприпасов и скоплений живой силы и военной техники российских оккупантов.

Ранее мы сообщали, что бойцы ВСУ взяли в плен большую группу оккупантов.

Также напомним, в Николаевской области ВСУ мощно ударили по складам оккупантов.