Враг пытается подавить сопротивление защитников Мариуполя стратегической авиацией — Генштаб ВСУ

В Генштабе о ситуации в Мариуполе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты хотят подавить сопротивление защитников Мариуполя стратегической авиацией. В городе следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей" , – говорится в сообщении.
Оккупанты продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивались на блокировании подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".
"С целью установления полного контроля над городом и подавления сопротивления Украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая мероприятия по эвакуации местных жителей следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе
- Завод "Азовсталь" находится в окружении войск оккупантов. Украинские защитники держат оборону, несмотря на превосходящие в несколько раз силы врага.
- Ранее главарь группировки так называемой ДНР Денис Пушилин подтвердил, что российские силы продолжают попытки захвата завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также он исключил возможность экстракции украинских военнослужащих, которые держат оборону на заводе. Пушилин хочет, чтобы украинские бойцы сложили оружие и ушли под трибунал.
- Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что гражданские оставили заблокированную "Азовсталь". Сейчас у завода продолжаются локальные бои.