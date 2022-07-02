Враг пытается штурмом вернуть свои позиции на Харьковском направлении – Генштаб

Оккупанты атакуют украинские населенные пункты. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 2 июля на Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий наших войск и недопущении дальнейшего продвижения. С целью возвращения утраченных позиций враг ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка – Дементиевка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, в Вооруженных силах республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля текущего года (предыдущие сроки 22 июня – 1 июля 2022). В рамках проведения указанных мероприятий через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток. Кроме того, врачам доложено о запрете выезда за пределы страны.

На Северском направлении с целью прикрытия российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

В целях нарушения системы управления и связи подразделений Сил обороны враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы в районах населенных пунктов, расположенных вблизи государственной границы на территории Белгородской области.

На Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий наших войск и недопущении дальнейшего продвижения. С целью возвращения утраченных позиций враг ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Русская Лозовая, Крестище, Победа, Дементиевка, Верхний Салтов, Молодова, Старый Салтов, Коробочкино, Замуловка, Большая Бабка, Волобуевка и Малиновка. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Прудянки и Мосьпанового.

На Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибривно, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.

Противник пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения на указанном направлении.

На Краматорском направлении обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего вели наступление, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров в районы населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк, Железное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Шевченко. Вражеские авиационные удары зафиксированы вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы неподалеку от Партизанского, Кобзарцев, Прибугского, Таврического, Степной Долины, Посад-Покровского, Трудолюбовки, Николаевки, Потемкиного и Лупаревого.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота Российской Федерации продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя высокоточного оружия.

Истребительная авиация Воздушных сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку нашим подразделениям в определенных операционных районах.

Российские оккупанты и их приспешники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

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ВСУ борются с оккупантами. Фото: Генштаб

Ранее мы рассказывали, что оккупанты продолжают пытаться захватить Луганскую область. Там россияне делают все, чтобы оцепить украинские войска в Лисичанске. В то же время на Краматорском направлении возобновились боевые действия.

Кроме того, оккупанты вертолетами атаковали ВСУ в отбитых населенных пунктах Херсонской области.

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Также напомним, что на юге ВСУ разгромили оккупантов и их технику.