Враг пытался захватить Углегорскую ТЭС – Генштаб

Наши военные смогли отбить атаку врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты совершили попытку захвата территории Углегорской ТЭС и улучшить свои позиции в районе Доломитного, но наши военные помешали осуществить их планы. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

Ситуация на фронте

На Северском направлении враг обстрелял позиции украинских войск недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

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На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей. Враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятигорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старое Салко, отметили в Генштабе.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

На Краматорском направлении войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.

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На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Нанес авиаудару неподалеку от Спирного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиационные удары в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

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Кроме того, сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Наша авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Враг понес значительные потери.

Ситуация в Украине 9 июля

Вооруженные силы Украины отбили попытку наступления россиян на Славянск, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 военных.

Около 5.30 утра в Николаеве прогремели взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога.