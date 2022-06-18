Враг разбит при новом штурме Северодонецка и спасает свои корабли в Черном море – Генштаб ВСУ

Артиллерийская дуэль продолжается / Коллаж "Сегодня"

В ходе 115-х суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению противник продолжал нести значительные потери в ходе ведения боевых действий на нашей территории и пытался отвести подальше оставшиеся корабли.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

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Донбасс

На Славянском направлении противник применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушеваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль. Пытается создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий в направлении Изюм – Славянск.

В районе Краснополья украинские воины нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем.

На Лиманском направлении оккупанты применили артиллерию недалеко от Маяков.

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На Северодонецком направлении враг продолжает вести огнонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Пытался вести штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком. Успеха не имел.

В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротиного наши воины отразили.

На Бахмутском направлении враг нанес авиаудары в районе Берестового.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы с целью предотвращения перегруппировки подразделений наших войск на другие направления. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.

Другие регионы

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Северском направлении враг продолжает демонстрацию присутствия своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении противник удерживает оборону ранее занятых рубежей, применяет имеющиеся средства огневого поражения и пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.

На Харьковском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

На Южнобугском и Таврическом направлениях враг обстреливал из артиллерии районы Александровки, Новогригоровки, Широкого, Апрельского и Первомайского.

Черное море

В акватории Черного и Азовского морей отмечается перебазирование корабельно-катерного состава Черноморского флота РФ.

Скорее всего, это стало результатом удачного выстрела из "Гарпуна" по буксиру "Василий Бех", который затонул, так и не доплыв до захваченного оккупантами нашего острова Змеиный.

Обстановка