Враг штурмует на двух направлениях и в Северодонецке — Генштаб

В Генштабе рассказали об обстановке на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались сто тринадцатые сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. Российские войска не оставляют попыток полностью оккупировать Северодонецк и обстреливают украинские позиции на разных направлениях. О ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях в рамках проверки боевой готовности в одной из механизированных бригад Республики Беларусь отработано развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов с практическим приемом военнообязанных.

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На Северском направлении противник демонстративно продолжает удерживать подразделения вооруженных сил РФ из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Враг провел артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей соответственно.

На Слобожанском направлении противник перегруппирует войска, чтобы усилить свои наступательные возможности.

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На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей. В целях сковывания наших подразделений и недопущения перехода в наступление враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.

На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ищет слабые места в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.

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На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения из ствольной артиллерии в районе Пискуновки.

На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.

Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении враг производит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледар, Берестово и Волчеяровка.

На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник производит систематические обстрелы с целью сковывания действий подразделений наших войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.

На направлении Егоровка – Шевченко наши военные обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

На Южнобугском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск и обстреливает их. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенка.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах основные усилия враг сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря противник удерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

Планы России проваливаются

Российская власть продолжает испытывать трудности в реализации своих оккупационных планов на временно захваченных территориях. Украинцы сопротивляются. Это помешает России в планах аннексии и полномасштабного админконтроля. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

В Мариуполе украинские партизаны сожгли пять машин МЧС РФ, а накануне Дня России зарезали российского спасателя.

Во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре его освободят.