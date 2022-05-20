Враг сломал зубы о Попасную и снова повернул на Чернобаевку – Генштаб

Обнародована новая сводка о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Российским оккупантам не по зубам Попасная и Новомихайловка, на этих направлениях у них полный провал. Об этом в вечерней сводке на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и обстрелы местности вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.

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На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

Сообщается, что на отдельных полигонах на территории республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч".

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В период с 22 июня по 1 июля этого года в Гомельской области запланировано проведение собрания с привлечением военнообязанных.

Не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении с целью уточнения положения наших подразделений противник осуществляет воздушную разведку с применением БпЛА, продолжает инженерное оборудование позиций на территории российской федерации вдоль государственной границы Украины.

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На Слобожанском направлении агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от города Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

На Славянском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов. Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу города Изюм. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БпЛА "Орлан-10".

В районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

В Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе населённого пункта Попасна, удачи не имеет.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии и штурмовой авиации, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имел.

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

В Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении подразделений.

В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода.

В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

На Таврическом направлении враг проводил мероприятия по логистическому обеспечению войск.

На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых государственных учреждений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница.