Враг у ворот: зачем НАТО проводит "перезагрузку" военных сил и зайдут ли миротворцы в Украину

НАТО увеличивает военный контингент в Восточной Европе. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидеры стран-членов НАТО решили провести "перезагрузку" сил сдерживания Североатлантического Альянса из-за российской агрессии в Украине. Сайт "Сегодня" выяснил, что изменится в расстановке военных сил Блока, какую цель преследует НАТО и чего ждать нашей стране.

Больше солдат, самолетов и кораблей

24 марта состоялся саммит НАТО, во время которого лидеры стран-членов Североатлантического Альянса договорились о необходимости "перезагрузки" своего военного блока.

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"Сегодня лидеры НАТО договорились перезагрузить наши силы сдерживания и обороны на долгосрочную перспективу. Ведь мы столкнулись с новой реальностью безопасности. На суше у нас будет значительно больше сил в восточной части Альянса с заранее подготовленной техникой и вооружением. В воздухе мы развернем больше реактивных самолетов и усилим нашу комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. В море у нас будут на постоянной основе авианосные ударные группы, подводные лодки и значительное количество боевых кораблей", – заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг: "Лидеры НАТО договорились перезагрузить наши силы сдерживания и обороны" / Фото: НАТО

В частности, в дополнение к четырем уже существующим в странах Балтии и Польше боевым группам созданы еще четыре – в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Таким образом общая численность американских военных в Европе достигла 100 000 человек. Кроме того, присутствуют военнослужащие из европейских стран и Канады.

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"Непосредственно к восточным границам НАТО стянуто 40 000 бойцов Альянса при поддержке крупных военно-воздушных и военно-морских сил. В том числе беспрецедентных пяти авианосных ударных групп от Крайнего Севера до Средиземноморья", – отметил Столтенберг, добавив, что НАТО также усиливает защиту от киберугроз.

Детали и окончательные решения по этому поводу ожидаются на следующем саммите, который пройдет в июне в Испании.

Сдерживание России без конфронтации

Основной целью перезагрузки НАТО является сдерживание России, которая, напав на Украину, представляет угрозу безопасности мира. По словам Столтенберга, НАТО преисполнен решимости сделать все для поддержки Украины, но Альянс по-прежнему намерен избегать полной конфронтации с Россией и не будет отправлять в Украину своих военных, в том числе, и в качестве миротворцев.

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"Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не превратился в полноценную войну между НАТО и Россией. И это также причина, по которой союзники заявили, что мы не будем размещать войска в Украине, потому что единственный способ сделать это – быть готовыми к полномасштабному конфликту с российскими войсками", – подчеркнул Столтенберг.

Война может выйти за пределы Украины

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что "перезагрузка" сил сдерживания НАТО говорит о том, что Альянс опасается, что война может распространиться за пределы Украины.

"НАТО укрепляет свои восточные границы. Перебрасывают в Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию дополнительные подразделения, в том числе американские. Альянс готовится к обороне вместо того, чтобы дать Украине оружие и помочь остановить Россию", – говорит "Сегодня" эксперт.

Олег Жданов: "Альянс опасается, что война может распространиться за пределы Украины" / Фото: Facebook

Зайдут ли военные НАТО в Украину

Политолог Вадим Карасев также отмечает, что НАТО укрепляет свои границы на востоке Европы.

"В первую очередь это вопрос обороны для сдерживания России. В то же время, думаю, что армия НАТО готова перейти в наступление и даже зайти из стран восточной Европы на территорию Украины, если будет такая необходимость. Например, в случае химической атаки России", – считает Карасев.

Новый мировой порядок

По словам политолога, сегодня формируется новый мировой порядок, основанный на взаимной враждебности.

"Укрепление восточной границы НАТО четко демонстрирует, что никакого отката сил Альянса, как того требовала Россия в своем ультиматуме, не будет. Нападением на Украину Москва спровоцировала лишь большую враждебность к себе не только Североатлантического альянса, но и всего мира", – подытожил политолог.

Вадим Карасев: "Сегодня формируется новый мировой порядок" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что во время саммита НАТО в Брюсселе было решено оказать Украине помощь в борьбе с биологической, химической, радиологической и ядерной угрозой.

При этом президент Украины Владимир Зеленский просил Североатлантический альянс предоставить нам системы противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать наши города и села.

Также мы информировали, что президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО ввести в Украину миротворцев. Это решение, как и закрыть небо над Украиной, не было утверждено на саммите НАТО.