Враг временно отказался от захвата Киева — Генштаб

Война оккупантов против Украины продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине прошли 39 сутки войны, которую развязала Россия. РФ продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашей страны. Враг временно отказался от выполнения задания по блокированию и захвату Киева.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны.

На Волынском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию. По имеющейся информации, отдельные подразделения оккупантов из состава Воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород. С целью замедления продвижения подразделений Вооруженных сил Украины оккупанты совершили массовые хаотичные минировании не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.

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На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, успеха не имели.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредотачивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении на Северодонецк и Великая Новоселка.

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При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм Мариуполя.

На Южнобугском направлении враг в течение суток сосредоточивал усилия на удержании занятых позиций в районе н. п. Александровка. Пытается вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области.

ВСУ освободили три населенных пункта Черниговской области

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.

В настоящее время территория зачищается и контролируется военными ВСУ, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.