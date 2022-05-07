Все женщины, дети и пожилые люди эвакуированы с "Азовстали" – Верещук

Мирных жителей удалось спасти / Коллаж "Сегодня"
Все женщины, дети и пожилые люди с предприятия "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на своем телеграм-канале.
Тяжелая эвакуация
Подробности вывоза последней группы мирных жителей пока не сообщается.
Ранее была информация, что вечером 6 мая удалось согласовать с оккупантами гуманитарный коридор, по которому должны были выехать мирные граждане.
5 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о том, что длится третья операция по эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Верещук тогда написала в соцсетях, что на обратном пути из "Азовстали" должны были забрать людей на Порт Сити, однако это не получилось.
"К сожалению, не успели. Ибо целый день колонна была вынуждена стоять у Азовстали. Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из Азовстали 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра с утра мы продолжим эвакуационную операцию", – сообщила министр.