Всех причастных к зверствам в Буче ждет точечная месть – Арестович

Будет точечная месть, никто не уйдет. Фото: коллаж "Сегодня"

Всех российских военных, причастных к массовым пыткам, изнасилованиям и убийствам мирных жителей Бучи и Ирпеня ждет точечная месть. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Мы всех установим. У нас есть очень четкая задача. Президент об этом очень четко заявил. А дальше будет что-то типа поиска "Черного сентября". Будет точечная месть, никто не уйдет", – заявил Арестович.

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Глава Офиса президента подчеркнул, что справедливое наказание для военных преступников – это принципиальная позиция украинской власти.

"Они в отставке уже будут, на пенсии. А мы будем догонять и догонять, я думаю. Это дело чести Украины", – подытожил Арестович.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Сети появились фото военных российской армии, которые убивали, насиловали и занимались мародерством в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.

Также мы информировали, что российские захватчики убивали и пытали людей в Киевской области с ведома командования. По словам Алексей Арестовича, о преступлениях знали все военные РФ – от рядового до генерала.

Кроме того, стало известно, что российские оккупанты массово насиловали украинских женщин, после чего вешали их и сжигали.

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По словам главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, казни мирных украинцев были частью плана Путина.