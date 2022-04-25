Всех в Украине беспокоит вопрос о мире, когда это все закончится — Зеленский

В Украине все хотят мира/Фото: коллаж: "Сегодня"
Сейчас украинцы постоянно думают, когда в Украине наступит мир, а оккупанты уйдут с нашей земли. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этот вопрос одновременно и есть и нет ответа
Об этом он сказал во время обращения к украинцам.
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"Очевидно, что каждый день – а особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины. На этот вопрос одновременно и есть и нет простого ответа. Когда будет победа – ее почувствует каждый. Когда наступит мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще больнее", — отметил президент.
Также он добавил, что Украина готова к миру еще со времен начала войны на Донбассе.
Зеленский считает, что Путин предстанет перед трибуналом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что рано или поздно все, кто развязал войну в Украине, будут наказаны, в частности президент России Владимир Путин.
"Хочу ли я встречаться с президентом России? Я не хочу, я вынужден дипломатическим путем решить эти вопросы. Что касается того, хочу ли я того, чтобы Путин предстал перед трибуналом: я уверен, что они предстанут – все, кто отдавал эти позорные приказы по уничтожению людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю", – заявил лидер Украины.
В Киеве хорошо понимают, что юридический процесс над виновными в военных преступлениях в Украине может затянуться надолго. Тем не менее его необходимо провести.
"Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, как это бывает. Это длится годами. Мы подождем. Мы подождем. А если такие, как я не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте, я уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства", – убежден глава государства.