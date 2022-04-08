Встреча Зеленского с главой Еврокомиссии, эвакуация населения и другие важные события 8 апреля

Важные события 8 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Также глава государства анонсировал выступление в парламенте Финляндии. Кроме того, сегодня в Украине продолжится эвакуация населения из горячих точек.

Зеленский проведет встречу с главой Еврокомиссии 8 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен 8 апреля.

Реклама

"Будет встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен завтра (8 апреля — ред.). Время сказать не могу из соображений безопасности, но где-то в течение дня", — сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Ранее о визите в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен сообщил главный представитель международной организации Эрик Мамер. Вместе с Урсулой фон дер Ляен Киев также посетит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В Украине идет эвакуация мирного населения

8 апреля в Украине запланированная эвакуация мирного населения из горячих точек.

Планируется эвакуация:

Реклама

Мелитополь – Запорожье

Место сбора людей – ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10). Должна доехать колонна из 9 автобусов. Также они доставят гуманитарную помощь.

Из Токмака. Туда уже доехали 2 автобуса

Место собрания – ул. Шевченко, 5

Утром из Запорожья уедут автобусы для эвакуации людей из города Бердянск

Кроме того, "Укрзализныця" назначает на 8 апреля дополнительный поезд Интерсити+ Харьков – Киев – Львов. Отправление в 10:30. Купить билеты на указанный поезд можно будет уже в ближайшее время в железнодорожных кассах, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.

Реклама

Зеленский анонсировал выступление в парламенте Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в пятницу, 8 апреля, выступление в парламенте Финляндии. Об этом он сказал во время видеообращения.

"Планирую новое обращение к парламенту и народу Финляндии", — сказал Зеленский.

В Ирпене продолжается комендантский час

Сегодня в Ирпене будет продолжаться комендантский час, который началась с 7 апреля. Он нужен для того, чтобы очистить город от взрывоопасных предметов, брошенных машин и т.п.

Комендантский час начался в 21:00 7 апреля и продлится до 9:00 11 апреля. Въезд в город будет закрыт.