В Генштабе ВСУ назвали потери России на 7 апреля

ВСУ продолжают крошить оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская армия продолжает с каждым днем уменьшать российское войско. С начала войны у оккупантов минус 18 900 солдат – таких потерь они не знали еще ни в одной войне.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18 900 человек;

танков ‒ 698;

боевых бронированных машин ‒ 1891;

артиллерийских систем – 332;

РСЗО – 108;

средств ПВО – 55;

самолетов – 150;

вертолетов – 135;

автомобильной техники – 1358;

корабли/катера – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;

специальная техника – 25;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Реклама

Ранее мы сообщали, что ВСУ отбили атаку оккупантов на востоке Украины, РФ понесла потери.

Также напомним, потери РФ достигли размеров армий других стран.