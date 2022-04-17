ВСУ ликвидировали уже 20 300 российских оккупантов – Генштаб

В Украине уничтожено уже 20 300 оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла 20 300 тысяч личного состава и несколько тысяч единиц военной техники.
Об этом сообщили в Генштабы ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 300 человек ликвидированы;
- танков ‒ 773 единицы;
- боевых бронированных машин – 2002 единицы;
- артиллерийских систем / artillery systems – 376 единиц;
- РСЗО – 127 единиц;
- средства ПВО – 66 единиц;
- самолетов – 165 единиц;
- вертолетов – 146 единиц;
- автомобильной техники – 1471 единица,
- корабли/катера/boats – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;
- специальная техника – 27;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Однако окончательные данные пока уточняются.
Россия отправляет устаревшую технику
Россия начала поставлять для войны в Украине подержанную технику, которая уже была списана – об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, отмечены машины и установки 60-х годов, которые оставались только в устаревших воинских частях.
"Нет техники! Есть проблемы с техникой, теперь это замелькало, и можно говорить о фактических подтверждениях. БТР-60 и "Град-1" – это дальше уже некуда падать. Вот и вся история. Это конец войны, она проиграна Россией" , – сказал он.
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