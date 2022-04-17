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ВСУ ликвидировали уже 20 300 российских оккупантов – Генштаб

Инна Собора
17 апреля, 10:06
Унечтожены также уже более 2 тысяч боевых бронированных машин и почти 800 танков

В Украине уничтожено уже 20 300 оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла 20 300 тысяч личного состава и несколько тысяч единиц военной техники.

Об этом сообщили в Генштабы ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 300 человек ликвидированы;
  • танков ‒ 773 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2002 единицы;
  • артиллерийских систем / artillery systems – 376 единиц;
  • РСЗО – 127 единиц;
  • средства ПВО – 66 единиц;
  • самолетов – 165 единиц;
  • вертолетов – 146 единиц;
  • автомобильной техники – 1471 единица,
  • корабли/катера/boats – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Однако окончательные данные пока уточняются.

Россия отправляет устаревшую технику

Россия начала поставлять для войны в Украине подержанную технику, которая уже была списана – об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, отмечены машины и установки 60-х годов, которые оставались только в устаревших воинских частях.

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"Нет техники! Есть проблемы с техникой, теперь это замелькало, и можно говорить о фактических подтверждениях. БТР-60 и "Град-1" это дальше уже некуда падать. Вот и вся история. Это конец войны, она проиграна Россией" , – сказал он.

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