ВСУ на Донбассе сбили два самолета Су-25 и четыре "Орлана"

Украинские бойцы уничтожили 8 танков и 24 единицы бронированной техники. Коллаж "Сегодня"

Украинские бойцы Операции объединенных сил в течение 30 апреля успешно отбили девять атак российских войск, в частности уничтожили два самолета Су-25.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Реклама

Подробности

На Донецком и Луганском направлениях военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 9 атак противника, уничтожив при этом:

8 танков;

1 артиллерийскую систему;

24 единицы боевой бронированной техники;

1 боевую специальную машину;

5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

В то же время подразделения ПВО в небе над Донбассом сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотника типа "Орлан-10".

РФ сосредоточила в Черном море около 20 крылатых ракет

Российские оккупанты сосредоточили в акваториях Черного моря три носителя крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный залп – около 20 ракет.

Реклама

Оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Украины. Для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях захватчики выполнили не менее 30 взлетов самолетов.

Кроме того, враг совершил еще 32 самолето-вылета дальними бомбардировщиками, из которых как минимум 8 атаковали Мариуполь. Также в Минобороны предупредили о возможных ракетных ударах из Черного моря.

Читайте также