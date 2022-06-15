ВСУ на юге ударили по врагу с вертолетов, у оккупантов потери

ВСУ наносят авиационные удары по противнику / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаевской области украинские военные с вертолетов атаковали скопление военных РФ.
Об этом сообщает вFacebook оперативное командование "Південь".
"Наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевской области. На рассвете парой вертолетов метко атакован район скопления противника. Потери уточняются", – говорится в сообщении.
Сообщается, что противник продолжает ведение боевых действий в привычной себе коварной тактике. Не успевая в продвижении вперед, теряя живую силу, запасы и технику, обстреливает населенные пункты с мирными жителями из артиллерийско-минометного вооружения, применяет системы залпового огня.
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В Херсонской области все больше людей отказываются сотрудничать с оккупантами и местными коллаборантами. Военные РФ продолжают захват государственных учреждений. Накануне захватчики ворвались в главный корпус Херсонского государственного университета, захватили ректора и увезли в неизвестном направлении. Не остановило их и то, что мужчина имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи.
Генштаб сообщил о больших потерях россиян
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 32 750 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1440 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25),
- артиллерийских систем – 722 (+1),
- РСЗО – 230 (+1),
- средств ПВО – 97 (+0),
- самолетов – 213 (+0),
- вертолетов – 179 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатых ракет – 129 (+4),
- кораблей/катеров – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),
- специальной техники – 55 (+1).
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 15 июня: за последние сутки ликвидировано 250 оккупантов, уничтожено 6 танков и 25 бронированных машин. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.