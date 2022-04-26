ВСУ на юге Украины уничтожили 13 единиц техники и 48 оккупантов

ВСУ продолжают крошить оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
В течение суток в Херсонской и Николаевской областях враг, не преуспевая в реализации замыслов продвижения в направлении Николаева, усилил артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Две атаки противника в Херсонской области нашими подразделениями отбиты с уничтожением танка и БМП, остальные силы под нашим огнем отступили на предыдущие позиции", – говорится в ночной сводке с информацией об оперативной обстановке в регионе.
Отмечается, что за прошедшие сутки потери войск РФ на юге Украины составили:
- 2 танка,
- 3 бронированные машины,
- 6 единиц инженерной техники,
- 2 единицы автомобильной техники,
- 48 оккупантов.
"Враг не прекращает ведение разведки с помощью БПЛА, но меткость наших военных лишает его и информации, и техники, которой пытается ее получить. Еще 2 "Орлана-10" и "Элерон" уничтожены при попытке разведать наши позиции", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили 10 целей оккупантов в небе над Украиной.
Также напомним, в Николаевской области ВСУ отбили у оккупантов 5 населенных пунктов.