ВСУ на юге Украины уничтожили 13 единиц техники и 48 оккупантов

ВСУ продолжают крошить оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В течение суток в Херсонской и Николаевской областях враг, не преуспевая в реализации замыслов продвижения в направлении Николаева, усилил артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Две атаки противника в Херсонской области нашими подразделениями отбиты с уничтожением танка и БМП, остальные силы под нашим огнем отступили на предыдущие позиции", – говорится в ночной сводке с информацией об оперативной обстановке в регионе.

Отмечается, что за прошедшие сутки потери войск РФ на юге Украины составили:

2 танка,

3 бронированные машины,

6 единиц инженерной техники,

2 единицы автомобильной техники,

48 оккупантов.

"Враг не прекращает ведение разведки с помощью БПЛА, но меткость наших военных лишает его и информации, и техники, которой пытается ее получить. Еще 2 "Орлана-10" и "Элерон" уничтожены при попытке разведать наши позиции", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили 10 целей оккупантов в небе над Украиной.

Также напомним, в Николаевской области ВСУ отбили у оккупантов 5 населенных пунктов.