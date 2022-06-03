ВСУ "переполовинили" подразделения мотострелковой дивизии РФ: подробности

Оккупанты продолжают нести значительные потери. Фото: коллаж "Сегодня"

ВСУ уничтожили не менее 50% личного состава, вооружения и техники оккупантов на Попаснянском направлении. Речь идет об отдельных подразделениях 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от роли в боевых действиях", – говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки, 2 июня, на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.

Также подразделения противовоздушной обороны сбили три БПлА типа "Орлан-10". На других направлениях российские оккупанты тоже понесли ощутимые потери.

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