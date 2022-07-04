ВСУ остановили штурм оккупантов вблизи Северодонецка – Генштаб

У ВСУ новые успехи. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 4 июля на Харьковском направлении идет контрбатарейная борьба. Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка Луганской области, что недалеко от Северодонецка, украинские военные успешно отбили, оккупанты отошли. Также наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не понесла. Подразделения Вооруженных сил республики Беларусь продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах.

На Северском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы города Харьков и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него. Также противник нанес авиаудары неподалеку от Петровки. Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили захватчиков обратно.

Пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений Сил обороны, враг дистанционно минировал местность недалеко от Черкасских Тишек. На направлении идет контрбатарейная борьба.

На Славянском направлении противник предпринимает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Большая Камышеваха, а также нанес авиаудары вблизи Дибровного и Богородичного. Враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Мазановка, имеет частичный успех.

На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на огневом поражении наших подразделений. Противник вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" недалеко от Павлограда и Покровска.

На Краматорском направлении агрессор обстреливал из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанес авиационный удар вблизи Татьяновки.

Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили, оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Берестово и Вершина. Также противник нанес авиаудар вблизи Вершины.

Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник не прекращал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. На последнем враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Терновка.

В акватории Черного моря в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины российские захватчики удерживают три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, церквях и больницах. Призываем доверять информацию только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.

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РФ наносит удары, но ВСУ борются с врагами. Фото: Генштаб

Ранее мы рассказывали, что после тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", – сообщил Генштаб ВСУ.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении "ЛНР" – захвате всей территории Луганской области.

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По его словам, в результате "успешных боевых действий" установлен "полный контроль" над городом Лисичанск и соседними населенными пунктами.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Лисичанск не находится под "полным контролем" оккупантов, несмотря на заявления России, что город взят.