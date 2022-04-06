ВСУ освободили три села в Херсонской области и уничтожили технику РФ – Генштаб

Украинские бойцы отвоевывают населенные пункты / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают сосредотачиваться на подготовке к наступательной операции для захвата Донецкой и Луганской областей. Однако есть угроза применения ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты бьют по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация по направлениям

Враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается, что для поддержки наступления РФ использует так называемую "Приднестровско-молдавскую республику". На аэродроме Тирасполь идет подготовка к приему самолетов.

На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Часть подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага выведены из этого направления и находятся в Беларуси. Продолжают восстановление, вероятно, для перегруппировки и усиления других групп. При этом ВСУ не исключают, что эти оккупанты могут остаться в Беларуси, чтобы сковать работу наших защитников и не дать перебросить подразделения на другие направления. Другой целью может быть помощь республике в прикрытии части границы.

На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области РФ.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам. Потери 236 артиллерийской бригады 20 общевойсковой армии составляют около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.

На Изюмском направлении оккупанты пытаются создать ударную группировку и продолжить наступление на Славянск и Барвенково.

В Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает штурм в районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого, но безуспешно.

На Таврическом направлении, в районе Басани, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, для перегруппировки сил.

На Южнобугском направлении враг восстанавливает боеспособность и оборудует позиции. Продолжает террор мирных людей на временно занятых территориях Херсонской области. После наступательных действий ВСУ оккупанты потеряли контроль над Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой. Продолжаются бои в районе Александровки.

Враг пытается привлечь к войне наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери. Но РФ это не поможет, учитывая малую численность наемников.

Также командование 200-й отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса готовит военных для пополнения потерь. В Украине задействованы уже две батальонные тактические группы – общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Одна батальона тактическая группа уничтожена, другая – выведена в Белгородскую область из-за не боеспособности.

Оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы и пытаются штурмовать Мариуполь. Защитники города более 40 суток держат героическую оборону.

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Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки уничтожили 8 крылатых ракет. Авиация продолжала поддерживать действия наземных войск и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля: