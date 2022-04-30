ВСУ освобождают окрестности Харькова — оккупантов выбили из 4-х сел

ВСУ освобождают украинские населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы по городу Харькову.

На Изюмском направлении оккупанты силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск совершают попытки наступления в направлении Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Враг продолжает концентрировать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости к государственной границе Украины. Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а до города Изюм – подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

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Противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с применением БПЛА в районах населенных пунктов Великая Камышеваха, Ивановка, Красный, Курулька, Довгеньке, Новая Дмитриевка и Барвенково.

Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. По имеющейся информации, противник принудительно вывозит население на территорию Российской Федерации. Оккупанты распространяют дезинформацию о захвате Харькова, Киева и Запорожья.

На Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии соприкосновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников.

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Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Курахівському направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и, вероятно, осуществления дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково.

На Мариупольском направлении враг продолжил наносить авиационные удары по городу Мариуполь. Основные усилия сосредоточены на блокировании подразделений Сил обороны в районе завода "Азовсталь".

На Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, осуществляет наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления.

На Таврическом направлении враг продолжает демонстративные действия с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобугском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей Черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов.

Продолжаются подготовительные меры противника к осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области.

На Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск.

На Бессарабском направлении оккупанты распространяют дезинформацию об угрозе населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и дальше выполняют задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Не исключается осуществление противником провокаций в приграничных районах.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь к этому времени развернуты российские ОТРК "Искандер-М", а отдельные авиационные подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации и далее базируются на определенных аэродромах.

На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и инфраструктуры в приграничных с российской федерацией районах Украины.

Российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Противник также продолжает незаконное удерживание граждан Украины и подвергает их пыткам.

В результате наступления подразделений Сил обороны Украины на Харьковщине был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилестное.

РФ сосредоточила в Черном море около 20 крылатых ракет

Российские оккупанты сосредоточили в акваториях Черного моря три носителя крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный залп – около 20 ракет.

Оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Украины. Для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях захватчики выполнили не менее 30 взлетов самолетов.

Кроме того, враг совершил еще 32 самолето-вылета дальними бомбардировщиками, из которых как минимум 8 атаковали Мариуполь. Также в Минобороны предупредили о возможных ракетных ударах из Черного моря.

"В акватории Черного моря сейчас находится три носителя крылатых ракет подводных лодок типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет", — сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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