ВСУ отбили атаки оккупантов сразу на четырех направлениях – Генштаб

Украинские защитники разносят российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 9 июля на Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается. Для предотвращения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

существенных изменений не отмечается. Для предотвращения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области.

противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области. На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины отбили оккупантов на ранее занятые позиции.

продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины отбили оккупантов на ранее занятые позиции. На направлении Малое Веселое – Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.

Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника. На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.

применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное. Все попытки штурма противника по направлениям Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.

На Донецком направлении враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.

враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов. Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка – Верхнекаменское. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжил обстрел позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.

продолжил обстрел позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка. Удачи нет, с потерями отошел.

Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.

оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории. Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, несущие потери в развязанной им бессмысленной войне.

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ВСУ борются с оккупантами. Фото: Генштаб

Напомним, в Украине ВСУ уже уничтожили 37 тысяч российских военных, а также более тысячи вражеской техники. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление президента России о том, что они еще войну не начинали.

Раньше мы писали, что российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск.

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Кроме того, Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины отразили попытку наступления россиян на Славянск, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 военных.