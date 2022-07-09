Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Страна Подробности

ВСУ отбили атаки оккупантов сразу на четырех направлениях – Генштаб

София Ковнир
9 июля, 20:24
Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки

Украинские защитники разносят российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 9 июля на Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается. Для предотвращения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
  • На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области.
  • На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины отбили оккупантов на ранее занятые позиции.
  • На направлении Малое Веселое – Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.
  • На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.
  • Все попытки штурма противника по направлениям Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.
  • На Донецком направлении враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.
  • Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка – Верхнекаменское. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжил обстрел позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.
  • Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка. Удачи нет, с потерями отошел.
  • Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.
  • На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.
  • Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, несущие потери в развязанной им бессмысленной войне.

Реклама

ВСУ борются с оккупантами. Фото: Генштаб

Напомним, в Украине ВСУ уже уничтожили 37 тысяч российских военных, а также более тысячи вражеской техники. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление президента России о том, что они еще войну не начинали.

Раньше мы писали, что российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск.

Реклама

Кроме того, Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины отразили попытку наступления россиян на Славянск, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 военных.