ВСУ отбили атаки оккупантов сразу на четырех направлениях – Генштаб

Украинские защитники разносят российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на вечер 9 июля на Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается. Для предотвращения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
- На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области.
- На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины отбили оккупантов на ранее занятые позиции.
- На направлении Малое Веселое – Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.
- На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.
- Все попытки штурма противника по направлениям Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.
- На Донецком направлении враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.
- Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка – Верхнекаменское. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжил обстрел позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.
- Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка. Удачи нет, с потерями отошел.
- Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.
- На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.
- Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, несущие потери в развязанной им бессмысленной войне.
ВСУ борются с оккупантами. Фото: Генштаб
Напомним, в Украине ВСУ уже уничтожили 37 тысяч российских военных, а также более тысячи вражеской техники. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление президента России о том, что они еще войну не начинали.
Раньше мы писали, что российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск.
Кроме того, Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины отразили попытку наступления россиян на Славянск, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 военных.