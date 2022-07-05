ВСУ отбили штурм оккупантов на Харьковщине, враг отступил

В Минобороны рассказали о боевых действиях на Харьковском направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные в Харьковской области отразили вражеский штурм в направлении населенных пунктов Казачья Лопань и Сосновка.

Об этом рассказал на брифинге 5 июля спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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"На Харьковском направлении вражеские подразделения 6-й армии Западного военного округа, береговых войск Балтийского флота, а также мобилизационного резерва первого и второго "армейских корпусов" сосредоточились на удержании ранее захваченных позиций и наступательных действий не ведут. В направлении населенных пунктов Казачья Лопань и Сосновка украинские воины отразили штурмовые действия противника и заставили его отойти", – сообщил спикер Минобороны.

Мотузяник добавил, что российские оккупанты, чтобы нарушить логистическое обеспечение подразделений ВСУ, в районе поселка Циркуны осуществили дистанционное минирование местности и нанесли авиационный удар с вертолетов К-52 в районе поселка Петровка.

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Генштаб ВСУ озвучил потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 05.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 350 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1594 (+5);

боевых бронированных машин – 3772 (+18);

артиллерийских систем – 806 (+2);

РСЗО – 247 (+1);

средств ПВО – 105 (+0);

самолетов – 217 (+0);

вертолетов – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2);

крылатые ракеты – 144 (+0);

корабли/катера – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2634 (+5);

специальной техники – 65 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 5 июля: минус 150 рашистов – за последние сутки, также за сутки уничтожено 5 танков и 18 бронированных машин, а также 2 беспилотника.