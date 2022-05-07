ВСУ отбили у оккупантов еще одно село под Харьковом – Генштаб

Благодаря иностранному оружию удается удачно бить врага / Коллаж "Сегодня"

На 73 день героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению враг продолжал вести полномасштабные вооруженные действия на востоке нашей страны. Также он продолжал обстреливать украинские города.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей страниц в Фейсбуке.

Реклама

Донбасс

Противник продолжает попытки захвата новых территорий в Восточной операционной зоне с целью взятия под полный контроль Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора с оккупированным полуостровом Крым.

Здесь армия РФ сосредоточила основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман, Северодонецк и Александровка. Однако успеха не имел.

Россияне продолжали артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением авиации.

Реклама

Беларусь

Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения с территории соседнего государства ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры нашего Государства.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. Усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа за счет резерва. Совершал обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино.

Реклама

В результате наступления подразделений ВСУ враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны. Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополье. Здесь оккупанты не имели успеха и с потерями отступили.

Мариуполь

В Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". При поддержке артиллерии и танков россияне пытаются штурмовать предприятие.

Запорожье

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. При поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции.

Подразделения Сил обороны в районе населённого пункта Пологи успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав неприятеля покинул позиции.

На Южнобугском направлении противник ведет оборону и наносит ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре. На Криворожском направлении наступательных действий не производил. Подразделения наших войск обстреливались из минометов и ствольной артиллерии.

Потери