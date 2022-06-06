ВСУ отбросили россиян: где удалось остановить атаку

ВСУ отбивают наступление противника / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ остановили наступление и отбросили силы россиян на Славянском направлении. Враг понес потери военной техники. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Армия России наступала в направлениях Великой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Долины и Богородичного. В общей сложности ВСУ успешно отбили 7 российских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три автомобиля", — сказал он.

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