ВСУ отразили штурм оккупантов на нескольких ключевых направлениях – Генштаб

В Генштабе расскзали, как украинская армия отбивает атаки России / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины на Донбассе отбивают штурмы российских войск на Лисичанском, Бахмутском и Славянском направлениях. Также оккупанты пытались продвигаться в Харьковской области, но были вынуждены отойти.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

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На Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах Республики Беларусь отмечается проведение плановой тренировки по связи с привлечением узлов связи пунктов управления.

На Северском направлении агрессор нанес огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Стариково, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области. Провел воздушную разведку позиций украинских войск БПЛА типа "Орлан-10" в приграничных районах Черниговской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск к государственной границе, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны.

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Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Яворское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чепиль и Меловая.

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгалевка – Залиман. Оккупанты отошли.

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивает на продолжении наступления на направлении Изюм – Славянск.

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Осуществил обстрелы позиций украинских войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушеваха. Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина украинские защитники решительно остановили и отбросили врага назад.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

На Лисичанском направлении с целью нанести урон оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

Противник не оставляет попыток взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью обнаружения огневых позиций подразделений ВСУ провел разведку боем в направлении Николаевка – Спорное, в дальнейшем вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел, ведет обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Катериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко.

Украинские воины отразили штурм в направлении Егоровка – Павловка. Враг с потерями отошел.

На Южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны производил огневое поражение подразделений украинских войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка Черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

Также украинские воины продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач. Результаты доразведываются.

РФ готовит Славянску судьбу Мариуполя?

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 июня в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы попробовать повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.

По его словам, армия РФ накапливает живую силы, артиллерию и тяжелую технику. Противник хочет использовать для обстрелов города, кроме ракет и авиации, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

"Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию", – сказал глава ОВА.

Город Славянск на Донбассе после захвата Северодонецка стал одной из главных целей для российских оккупантов. Войска РФ предпринимают попытки наступления на Славянском направлении и бьют из артиллерии по жилым кварталам города.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 июня: враг атакует Лисичанск и Славянск, ВСУ находят достойный ответ с воздуха, а на Запорожском направлении враг собирает силы для нового наступления, Беларусь продолжает военные учения.