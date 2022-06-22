ВСУ отразили штурм врага на важном направлении – сводка Генштаба

ВСУ продолжают отражать атаки россиян / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

В районе Новобахмутовки ВСУ отразили штурм и заставили врага отойти. Российские оккупанты продолжают "поливать" артиллерией украинские города и села. Главное из вечерней сводки Генштаба опубликовал телеканал "Украина 24".

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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На Северском направлении враг применил ствольную артиллерию для обстрелов районов населённых пунктов Турья, Миропольское и Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник штурмовыми действиями пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Славянск. Применял ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Родное, Красное, Шнурки, Красная Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка.

На Харьковском направлении враг ведет боевые действия для сдерживания подразделений сил обороны и недопущения их выхода к государственной границе. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Байрак, Победа, Коробочкино, Шевеловка, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салтов, Питомник, Ртищевка и Печенеги.

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На Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.

На Северодонецком направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово, Яковловка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетные удары неподалеку от Часового Яра, Новолуганского и Горного.

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На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не вел. Обстреливал позиции Сил обороны по ствольной артиллерии в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском да Запорожском направлениям враг продолжает систематическое огневое влияние с целью недопущения перебрасывания подразделений Сил обороны на другие направления.

Противник нанес авиационные удары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко. В районе Новобахмутовки наши воины отразили штурм и заставили врага отойти.

На Южнобугском направлении противник инженерным оборудованием позиций, огневым влиянием из ствольной и реактивной артиллерии пытается не допустить продвижения подразделений наших войск вглубь захваченной территории.

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, потери армии РФ официально сегодня составляют более 34 тысяч личного состава.

Российский командир "мотивирует" подчиненных оставаться на позициях, угрожая расстрелом. Об этом рассказал захватчик из временно оккупированного Крыма.

В западной прессе пишут, что у россиян есть все возможности переломить ситуацию на фронте в свою пользу и заключить мир на условиях Кремля. Однако в это не верит военный эксперт Олег Жданов.