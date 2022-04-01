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ВСУ показали, как бьют по путям обеспечения оккупантов (видео)

Павел Чернышук
1 апреля, 17:52
В Генштабе рассказали об одной из важнейших задач для военных

Украинские военные нанесли удар по оккупантам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продемонстрировал, как военные Сил специальных операций наносят удары по путям обеспечения русских оккупантов.

Генштаб обнародовал видео на своей странице в Facebook.

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Видео ударов

"Отрезая российских оккупантов от необходимого, мы обессиливаем его подразделения", – подчеркнули в командовании Сил специальных операций ВСУ.

В Генштабе сообщили, что эффективные засады, чтобы нарушить логистику снабжения припасами и топливом оккупантов, являются одной из важнейших задач.

Напомним, в Генштабе сообщили, что украинские военные возобновили контроль над 30 населенными пунктами. Оккупанты начали перегруппировку и, вероятно, сосредоточатся на наступлении на востоке Украины.

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Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 17 700 человек,
  • танков ‒ 625 ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 1751 ед.,
  • артиллерийских систем – 316 ед.,
  • РСЗО – 96 ед.,
  • средств ПВО – 54 ед.,
  • самолетов – 143 ед.,
  • вертолетов – 131 ед.,
  • автомобильной техники – 1220 ед.,
  • кораблей/катеров – 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,
  • специальной техники – 24,
  • пусковых установок ОТРК – 4.