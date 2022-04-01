ВСУ показали, как бьют по путям обеспечения оккупантов (видео)

Украинские военные нанесли удар по оккупантам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продемонстрировал, как военные Сил специальных операций наносят удары по путям обеспечения русских оккупантов.

Генштаб обнародовал видео на своей странице в Facebook.

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Видео ударов

"Отрезая российских оккупантов от необходимого, мы обессиливаем его подразделения", – подчеркнули в командовании Сил специальных операций ВСУ.

В Генштабе сообщили, что эффективные засады, чтобы нарушить логистику снабжения припасами и топливом оккупантов, являются одной из важнейших задач.

Напомним, в Генштабе сообщили, что украинские военные возобновили контроль над 30 населенными пунктами. Оккупанты начали перегруппировку и, вероятно, сосредоточатся на наступлении на востоке Украины.

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Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили: