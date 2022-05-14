ВСУ пошли в контрнаступление в Харьковской области, оккупанты отступают – Синегубов

Олег Синегубов рассказал о ходе боевых действий в Харьковской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области украинские войска перешли в наступление на Изюмском направлении, на некоторых направлениях оккупанты отступают.

Об этом рассказал руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов на своей странице в Facebook.

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"Самой горячей точкой остается Изюмское направление, там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг по некоторым направлениям отступает. Это результат характера наших Вооруженных сил", – отметил он.

В то же время Синегубов сообщил, что оккупанты, отступая, продолжают обстреливать населенные пункты.

"Враг в только что освобожденных населенных пунктах еще достает артиллерией, реактивными системами залпового огня. Метит непосредственно в гражданские автомобили, автобусы, преследуя цель нанести ущерб именно гражданскому населению", – сказал глава Харьковской ОГА.

Он уточнил, что от обстрелов страдают Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие. Синегубов также рассказал, что оккупанты, отступая, заминировали дороги, дворы, лесополосы и даже детские сады.

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"Отступая, враг заминировал абсолютно все: дворы, детские сады, детские кровати, лесополосы, обочины дорог. Продолжается тщательная работа по разминированию. Она требует определенного времени. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения", – обратился он к жителям Харьковской области.

Ситуация в Харькове

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.

Вооруженные силы Украины отбросили от Харькова российских оккупантов. Но при этом войска РФ пытаются продвинуться на Донбасс. Они перенаправляют туда все свои силы.

Эксперты отмечают, что наступление ВСУ, вероятно, направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны действия артиллерийского огня Харькова и выйти на границу Белгородской области РФ.

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В то же время оккупанты продолжают обстреливать ракетами объекты критической инфраструктуры Харьковской области.