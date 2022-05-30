ВСУ прилично "покрошили" оккупантов на юге Украины: перечень трофеев

ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: коллаж: "Сегодня"

На защите южных рубежей украинские военные уничтожили 67 оккупантов, 27 единиц вражеской техники, а также пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"Обстановка на южном направлении динамичная и напряженная. Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области. Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления враждебных позиций. В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции. В то же время, наши подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов", – говорится в сообщении.

Воздушная разведка врага с помощью "Орлан-10" обернулась потерей БПЛА.

После этого враг применил вертолеты Ми-8, с помощью которых разведывал позиции ВСУ и пытался их атаковать.

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В ходе огневой поддержки наступления и ведения сковывающих действий ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией уничтожили 67 захватчиков, 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 3 самоходных гаубицы "Мста-С", 3 единицы 3 – автомобильной техники.

Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

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