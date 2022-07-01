ВСУ сбили российский беспилотник, созданный по израильскому проекту

Уничтоженный беспилотник не является разработкой России / Коллаж "Сегодня"

Среди побед, которые добились Вооруженные силы Украины 1 июля – уничтожение российского беспилотника "Форпост", стоимость которого около 7 млн долларов.

Об этом сообщается на странице Генштаба ЗСУ в Фейсбуке.

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Что известно

"Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ в Николаевской области был уничтожен российский БПЛА "Форпост", приблизительной стоимостью 7 миллионов долларов США", – пишет пресс-служба Генштаба.

Российский беспилотник "Форпост" – это переделанный израильский БПЛА IAI Searcher ("Искатель").

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13 октября 2010 года Россия подписала контракт стоимостью 300 млн долларов на сборку Searcher II из израильских комплектующих на Казанском вертолетном заводе. C 2012 года на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) начат выпуск разведывательных комплексов, состоящих из локализованных БПЛА и машины управления, получивших название "Форпост".

Потери оккупантов