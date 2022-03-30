Внушительный "улов": бригада ВСУ разгромила 14 единиц техники врага за день (фото)

Уничтоженная российская техника. Фото: коллаж "Сегодня"
58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского показала, как "утилизировала" технику российских войск на одном из участков фронта.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
"Результатом любви нашей артиллерии к технике оккупанта стало – 14 единиц "боевых колесниц" врага", – говорится в сообщении.
За вчерашний день военные уничтожили 5 единиц техники:
- бронеавтомобиль "Тигр";
- гаубица 2С19 "Мста-С";
- грузовик ГАЗ-66;
- БМП;
- кетл КамАЗ.
Еще 9 единиц бригада повредила:
- 2 КамАЗа;
- 2С19 "Мста-С";
- три БТРа;
- одна инженерная машина разграждения.
Ранее мы сообщали, что за сутки ВСУ уничтожили четыре российских самолета и один вертолет.
Также напомним, под Харьковом ВСУ уничтожили арктическую группу оккупантов.