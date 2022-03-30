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Внушительный "улов": бригада ВСУ разгромила 14 единиц техники врага за день (фото)

Мария Дмитренко
30 марта, 15:45
Российские войска в Украине продолжают нести потери, наша армия "крошит" оккупантов на всех фронтах

Уничтоженная российская техника. Фото: коллаж "Сегодня"

58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского показала, как "утилизировала" технику российских войск на одном из участков фронта.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

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"Результатом любви нашей артиллерии к технике оккупанта стало – 14 единиц "боевых колесниц" врага", – говорится в сообщении.

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За вчерашний день военные уничтожили 5 единиц техники:

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  • бронеавтомобиль "Тигр";
  • гаубица 2С19 "Мста-С";
  • грузовик ГАЗ-66;
  • БМП;
  • кетл КамАЗ.

Еще 9 единиц бригада повредила:

  • 2 КамАЗа;
  • 2С19 "Мста-С";
  • три БТРа;
  • одна инженерная машина разграждения.

Ранее мы сообщали, что за сутки ВСУ уничтожили четыре российских самолета и один вертолет.

Также напомним, под Харьковом ВСУ уничтожили арктическую группу оккупантов.