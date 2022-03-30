Внушительный "улов": бригада ВСУ разгромила 14 единиц техники врага за день (фото)

Уничтоженная российская техника. Фото: коллаж "Сегодня"

58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского показала, как "утилизировала" технику российских войск на одном из участков фронта.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

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"Результатом любви нашей артиллерии к технике оккупанта стало – 14 единиц "боевых колесниц" врага", – говорится в сообщении.

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За вчерашний день военные уничтожили 5 единиц техники:

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бронеавтомобиль "Тигр";

гаубица 2С19 "Мста-С";

грузовик ГАЗ-66;

БМП;

кетл КамАЗ.

Еще 9 единиц бригада повредила:

2 КамАЗа;

2С19 "Мста-С";

три БТРа;

одна инженерная машина разграждения.

Ранее мы сообщали, что за сутки ВСУ уничтожили четыре российских самолета и один вертолет.

Также напомним, под Харьковом ВСУ уничтожили арктическую группу оккупантов.